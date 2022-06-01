В Воронеже произошло ДТП с участием маршрутки и двух машин

Фото из архива КП

Авария с участием пассажирского автобуса № 52 и двух легковых авто произошла в Воронеже утром возле остановки «Механический завод». По счастью, пострадавших нет. Виновником столкновения стал водитель одной из них, рассказали в мэрии.

По данным транспортной компании «Воронежпассажиртранс», водитель легкового автомобиля, не убедившись в безопасности маневра, перестроился в соседнюю полосу и при этом задел другой автомобиль. А тот в свою очередь ударил отъезжающий от остановки пассажирский автобус.

– Техника в этом инциденте получила лишь незначительные повреждения и позже – после фиксации случившегося – продолжила работу на линии для выполнения установленных графиков. Все необходимые материалы переданы сотрудникам Госавтоинспекции для выяснения обстоятельств и причин происшествия, – сообщили в пресс-службе мэрии.