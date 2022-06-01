До женского монастыря в Костомарово из Воронежа запустили прямой автобус

el-eparhy.ru

Из Воронежа запустили прямой автобус, следующий до Спасского женского монастыря, что находится в селе Костомарово Подгоренского района. Ходит он от Юго-Западной автостанции (пр-т Патриотов, 11). Об этом сообщили в «Регионтрансе».

Автобусы будут ходить каждую субботу и воскресенье. Отправляются из Воронежа утром, в 8:00. Обратный рейс из Костомарово назначен на 15:30.

Ранее областные власти рассказали о ходе работ по ремонту участков дороги Сагуны – Костомарово, ведущей в Спасский женский монастырь. Завершить его планируют к 1 сентября 2022 года.