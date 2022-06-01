В Воронежской области за сутки не было смертельных случаев коронавируса

Еще 169 жителей Воронежской области получили положительные тесты на ковид. Общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 385 184. В больницы с тяжелой формой заболевания за прошедшие сутки попали 25 воронежцев. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в среду, 1 июня.

За прошедшие сутки погибших от ковида нет. Выздоровел 171 человек, а в целом с марта 2020 года болезнь победили 375 168.

Напомним, с 1 июня в Воронежской области частично отменили масочный режим. Теперь маски в обязательном порядке надо надевать только в общественном транспорте, а также в медицинских и социальных учреждениях.