В Воронежской области на трассе перевернулась иномарка: водитель скончался

Водитель не справился с управлением Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Россошанском районе на трассе «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск» иномарка вылетела на обочину встречной полосы и перевернулась. ДТП произошло в 01.15 вторника, 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 47-летний водитель «Ниссан Альмера» не справился с управлением. Он и его пассажир, 48-летний житель Россошанского района, получили травмы. Их доставили в больницу, где впоследствии водитель скончался.