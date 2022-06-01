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Происшествия1 июня 2022 8:28

В Воронежской области на трассе перевернулась иномарка: водитель скончался

Пассажир «Ниссан Альмера» попал в больницу
Мария Щербакова
Водитель не справился с управлением

Водитель не справился с управлением

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Россошанском районе на трассе «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск» иномарка вылетела на обочину встречной полосы и перевернулась. ДТП произошло в 01.15 вторника, 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 47-летний водитель «Ниссан Альмера» не справился с управлением. Он и его пассажир, 48-летний житель Россошанского района, получили травмы. Их доставили в больницу, где впоследствии водитель скончался.