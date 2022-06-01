В Воронежской области на 10% выросли МРОТ, прожиточный минимум и пенсии

Рост составит 10% Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Воронежской области проиндексировали прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда и пенсии на 10%. Соответствующие документы подписал губернатор Александр Гусев. Они вступили в силу в среду, 1 июня. Об этом глава региона сообщил в своем телеграмм-канале.

МРОТ увеличился до 15 279 рублей, прожиточный минимум - 11 832 рублей, для трудоспособного населения — 12 896 рублей, для детей — 11 476 рублей, для пенсионеров — 10 776 рублей.

Отметим, размер прожиточного минимума влияет на размер выплат семьям с детьми. Таким образом автоматически увеличивается сумма ежемесячных выплат на детей до 3 лет, а также от 3 до 17 лет из малообеспеченных семей.

Поручение индексировать МРОТ, прожиточный минимум и пенсии дал президент Владимир Путин. На это из федерального бюджета выделили 472,4 млн рублей.