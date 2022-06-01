Из воронежского «Факела» ушли пять игроков

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Пять игроков «Факела» уходят из нашей команды. Об этом сообщили в пресс-службе воронежского футбольного клуба.

Андрей Никитин, Сергей Ещенко и Дэнис Файзуллин покидают «Факел» из-за завершения аренды. А у Андрея Разборова и Владимира Дядюна закончились сроки контрактов.

Если не вспоминать былые заслуги, нынешняя форма Андрея Никитина не позволяет жалеть об его уходе. Да и Владимир Дядюн после долгого перерыва в «Факеле» не набрал оптимальных кондиций. Дэнис Файзулин, напротив, разыгрался к концу прошедшего сезона. Андрей Разборов, когда выходил на замены, игру тоже не портил. Ну а Сергей Ещенко по большому счету шанс проявить себя так и не получил.

Напомним, во время сезона и после его окончания руководители «Факела» продлили контракты с ведущими футболистами. Пополнение пока только одно – у астраханского «Волгаря» арендован защитник Евгений Морозов. А в конце мая стало известно, что и тренерский штаб в Премьер-лиге останется неизменным.

«Факел» после короткого отдыха соберется в Воронеже 12 июня. Сначала пройдут медосмотры, а потом начнется домашний сбор. Нашу команду уже в июле ждет старт в Премьер-лиге.