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Общество1 июня 2022 7:41

Под Воронежем ищут без вести пропавшего 39-летнего мужчину

О Вадиме Фролове ничего неизвестно с 30 мая
Мария Щербакова
Мужчина ушел из дома и не вернулся

Мужчина ушел из дома и не вернулся

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Рамони ищут без вести пропавшего 39-летнего Вадима Фролова. О мужчине ничего неизвестно с 30 мая. Поиски объявил отряд «Лиза Алерт». Об этом сообщили на странице поискового-отряда в социальной сети.

В полночь 1 июня поисковики начали осматривать местность. К рейду могли присоединиться все неравнодушные.

Вадим Фролов ростом 178 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Он был одет в черную ветровку, темно-синюю вязаную кофту с белым узором, серые спортивные штаны, черные калоши и черную кепку с козырьком.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить ее по телефону 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.