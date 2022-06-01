В Воронеже родительскую плату за детсады повысили и перевели с ежедневной на ежемесячную

Чем дольше ребенок времени проводит в детсаду за день, тем больше придется платить его родителям. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 31 мая повысилась родительская плата за детсад. Кроме того, изменился порядок ее расчета – с ежедневной на ежемесячную. Об этом сообщили в городском управлении образования и молодежной политики.

До сих пор плата определялась, исходя из стоимости одного дня, который ребенок провел в детском саду. Итоговая цена за месяц складывалась из общего количества дней.

Теперь же начнет действовать фиксированная плата за месяц:

- 3335 рублей для ребенка, посещающего группу полного дня (12-часового пребывания);

- 2505 рублей для малыша, занимающегося в группе, работающей в режиме сокращенного дня (8-10 часов);

- 3509 рублей за группу круглосуточного пребывания;

- 841 рубль за группу, где ребенок находится не более 5 часов в день.

Итоговую сумму для оплаты будут определять, исходя из количества рабочих дней в месяце, а также числа дней, в которые ребенок посещал детский сад.

Например, ребенок посещает группу полного дня. Фиксированная плата за месяц составляет 3335 рублей. Количество рабочих дней - 21. Допустим, ребенок был в детсаду в 16 из них. Таким образом, расчет родительской платы будет таким: 3335 руб./21 день*16 дней= 2540,95 руб.

Квитанция за май будет еще по старым тарифам, за исключением 31 мая –этот день рассчитают уже по новым ценам.

Повышение родительской платы чиновники объяснили тем, что за последний год цена продуктов значительно увеличилась.

Все действующие льготы для родителей при этом обещают сохранить. Подробнее о них можно узнать здесь