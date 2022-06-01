В Воронеже 83-летний пенсионер погиб под колесами грузовика

В Воронеже ГАЗ-2824 сбил 83-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пенсионер скончался на месте до приезда скорой помощи. ДТП произошло на Плехановской у дома №60 в 22.50 вторника, 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

За рулем грузовика был 44-летний мужчина. Он ехал со стороны Кольцовской в направлении Донбасской. Пешеход переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.