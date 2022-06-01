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Общество1 июня 2022 6:34

Воронежцы делятся фотографиями ночного ливня

Улицы города превратились в реки
Мария Щербакова
Горожане выкладывают фото и видео в социальные сети

Горожане выкладывают фото и видео в социальные сети

Фото: "Типичный Воронеж".

Вечером во вторник, 31 мая, на Воронеж обрушился ливень с грозой. Городские улицы в очередной раз превратились в реки. Фото и видео непогоды горожане активно выкладывают в социальные сети.

Дождь шел и ночью. Одни воронежцы, выкладывая фото и видео, пожаловались, что затопило машины, проехать невозможно, другие предлагали полюбоваться эстетикой ночного города во время дождя.

Дождь продолжил идти ночью

Дождь продолжил идти ночью

Фото: "Мой и твой Воронеж".

На ливень пожаловались и жители районов области. К примеру, в Россоши сфотографировали град.