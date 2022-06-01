Воронежцы делятся фотографиями ночного ливня

Горожане выкладывают фото и видео в социальные сети Фото: "Типичный Воронеж".

Вечером во вторник, 31 мая, на Воронеж обрушился ливень с грозой. Городские улицы в очередной раз превратились в реки. Фото и видео непогоды горожане активно выкладывают в социальные сети.

Дождь шел и ночью. Одни воронежцы, выкладывая фото и видео, пожаловались, что затопило машины, проехать невозможно, другие предлагали полюбоваться эстетикой ночного города во время дождя.

Дождь продолжил идти ночью Фото: "Мой и твой Воронеж".

На ливень пожаловались и жители районов области. К примеру, в Россоши сфотографировали град.