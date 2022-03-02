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Общество2 марта 2022 5:32

Из Воронежа в Курск начал ездить первый рельсовый автобус

Начиная с 6 марта, рейсы будут регулярными
Юрий КОЗЛОВ
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Второй на очереди маршрут – Воронеж – Белгород. Он запланирован на май.

Второй на очереди маршрут – Воронеж – Белгород. Он запланирован на май.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 1 марта, из Воронежа в Курск поехал первый рельсовый автобус. По сути, это та же электричка, только более быстрая. Уже известно расписание. Рельсовый автобус будет ездить по воскресеньям, начиная с 6 марта. Со станции «Воронеж-1» он будет отправляться в 6.50, до Курска доедет в 10.15. Есть и расписание обратного маршрута. Из Курска рельсовый автобус будет отправляться в 16:45, а в 20:10 прибывать в Воронеж.

С 11 марта число рейсов в неделю планируют увеличить до двух. Из Воронежа рельсовый автобус будет отправляться в субботу и понедельник в 05:05, а в Курск прибывать в 08:40. Известно и расписание обратного пути. Из Курска рейсы планируют сделать в пятницу и воскресенье в 18:09 с приездом в Воронеж в 22:20.

Экономия времени достигается за счет того, что в пути у рельсового автобуса всего шесть остановок. Тем не менее начальник Юго-Восточной железной дороги Павел Иванов считает, что 3 часа 25 минут для этого вида транспорта довольно долго. Цель – сократить время пути до 2 часов 40 минут.

Второй на очереди маршрут – Воронеж – Белгород. Он запланирован на май.