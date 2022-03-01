Воронежца ночью ограбил житель Саратова

Грабителя из Саратова арестовали. Фото: из архива «КП»

В полицию обратился 27-летний воронежец. Он сообщил, что ночью его избил неизвестный и отнял у него рюкзак, в котором находился дорогой телефон и 600 рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 1 марта.

Инцидент произошел 26 февраля в 22.30. Потерпевший с друзьями на улице 9 Января распивал спиртное. Неподалеку у киоска пил кофе неизвестный. В какой-то момент между ними завязался конфликт из-за неприязни. Тогда злоумышленник набросился на парня, избил его, а затем похитил рюкзак и скрылся.

Полицейские установили личность нападавшего и задержали его там же, на улице 9 Января у своей девушки дома. Злоумышленник, 27-летний житель Саратовской области, оказался ранее судим. Похищенное у него было изъято.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой». Саратовчанин заключен под стражу.