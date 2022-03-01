В 2021 году в Воронежской области провели 604 498 сделок регистраций недвижимости

В управлении Росреестра по Воронежской области сообщили, что в 2021 году количество заявлений на регистрацию недвижимости осталось на уровне 2020-го года. Так, жители региона подали в ведомство 591 604 заявлений (годом раньше – 605 010).

Из этого числа:

514 862 заявлений касались государственной регистрации прав.

51 827 заявлений на постановку на кадастровый учет

24 915 заявлений – на единую процедуру кадастрового учета и регистрации прав.

Государственные регистраторы провели 604 498 регистрационных действий, касающихся регистрации прав и кадастрового учета. По сравнению с 2020 годом снижение составило 4%.

В Управлении отметили, что по итогам года почти на 65% выросло количество заявлений и учетно-регистрационных действий по единой процедуре. Это связано с введением по большинству процедур учета обязательности одновременной регистрации прав, а также обязательности регистрации права при постановке на учет ранее учтенных объектов недвижимости.