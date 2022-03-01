Воронежский полк патрульно-постовой службы полиции объявил о наборе сотрудников

На сотрудников ОВД распространяются специальные социальные гарантии. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Полк патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Воронежу проводит отбор кандидатов на службу в ОВД на должности: полицейского, полицейского (водителя), полицейского (кинолога), полицейского (кавалериста).

Основные требования к кандидатам: служба в Вооруженных Силах РФ, возраст до 35 лет. На сотрудников ОВД распространяются специальные социальные гарантии.

По вопросам приема на службу обращайтесь в отделение по работе с личным составом полка ППСП УМВД России по Воронежу по адресу: ул. Бахметьева, д.7, каб.10. Контактные телефоны: 278-68-88, 251-14-60.