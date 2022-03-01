Синоптики дали прогноз на погоду на март в Воронежской области

В марте воронежцам, выходя на улицу, лучше брать с собой зонт. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Воронежские синоптики дали прогноз на март. Как известно, в нашем регионе он только формально является весенним месяцем. Скорее, его можно считать зимним. Прогноз это подтвердил: настоящего весеннего тепла жители Воронежской области, похоже, дождутся только в апреле.

- Средняя температура марта, согласно результатам многолетних наблюдений, равна -2,3 градуса, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. - На этот раз будет немного потеплее. Точнее, на 0,5 градуса. Таким образом, средняя температура наступившего марта будет – 1,8 градуса. А вот осадков, по нашим данным, выпадет очень много. Их выпадет 125 процентов от нормы в 33 миллиметра. То есть, 39 миллиметров. Причем, учитывая пограничные температуры марта, это будет и снег, и дождь.