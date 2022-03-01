Три медали завоевали воронежцы на чемпионате страны по легкой атлетике

Сергей Попов. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Москве финишировал чемпионат России по легкой атлетике в помещении.

На дистанции 5000 метров на пьедестал почета поднялись воронежские братья Сергей и Алексей Поповы. Они лидировали большую часть дистанции, попеременно выходя вперед. Однако следом за ними шел Алексей Полтанов из Удмуртии, который после 12 минут бега вырвался вперед и финишировал с личным рекордом - 13 минут 57,05 секунды. Сергей Попов, который в прошлом году был первым на этой дистанции, стал вторым - 13 минут 57,65 секунды, а его брат Алексей завоевал бронзовую награду с результатом 13 минут 58,15 секунды.

Второе время на дистанции 200 метров показал наш земляк Владислав Доронин. Два года назад в этом виде Доронин был победителем, в прошлом году показал второй результат, уступив спортсмену из Хабаровска Александру Николаеву. К сожалению, в этот раз Владислав снова ему уступил - он пробежал на четыре сотые секунды хуже, чем Николаев. Время победителя - 21.05 секунды.