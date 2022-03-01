В Воронежской области 17-летний парень покутил на найденную чужую банковскую карту

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении юного жителя Грибановского района. По данным следствия, 28 ноября 2021 года около четырех часов утра находясь в одном из развлекательных заведений Борисоглебска 17-летний парень нашел на полу банковскую карту и присвоил ее. На ней оказалось более 57 тысяч рублей, Принадлежала она 27-летнему мужчине, который ее обронил. На следующий день он обратился в полицию.

Подросток по этой карте бесконтактным способом несколько раз покупал продукты и бензин в торговых точках Борисоглебска. Потратил он более 5,6 тысяч рублей. Полицейские вычислили его по покупкам. Юношу задержали, карту у него изъяли.

- На предварительном следствии парень признал свою вину. Ее также подтверждают показаниям владельца банковской карты и свидетелей, – сообщил и.о. руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Филатов. – Молодому человеку предстоит отвечать перед судом по ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу денежных средств с банковского счета в значительном размере».