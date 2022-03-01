В Воронеже опубликовали план культурных мероприятий на Масленицу

На Масленицу в Воронеже будут проводить конкурсы, кулинарное шоу и театрализованное представление. Фото: Евгения ГУСЕВА

О плане культурных мероприятий на Масленицу сообщили в мэрии Воронежа. Отмечать праздник будут во всех районах города. К примеру, в Железнодорожном проведут с 28 февраля по 6 марта конкурс силачей. 5 марта в 15.00 при условии благоприятной эпидемиологической ситуации пройдет районный праздник «Широкая масленица».

В Ленинском районе праздник проводов зимы «Русская Масленица» проведут в онлайн формате 4 марта. В Советском районе с 1 по 6 марта пройдет Конкурс кукольников « Сударыня Масленица». Будет и еще одно похожее мероприятие Онлайн-конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня-Масленица-2022» проведут с 28 февраля по 6 марта сообщество «КомКультура» в социальной сети «ВКонтакте».

В Доме детства и юношества состоятся мастер-класс «Масленичные забавы», театрализованное представление «Приключения в Белогорье» и еще одно праздничное мероприятие «Масленичная карусель». 5 марта в 18.00 в Городской дворце культуры начнется кулинарное шоу «Люблю готовить»

Также активно будут праздновать Масленицу в клубах микрорайонов Воронежа.