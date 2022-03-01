В Воронежской области автоледи на «Ладе» сбила двух пенсионеров

Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительным данным, вчера, примерно в 12:30 у дома № 40 по ул. Первомайская в Лисках 21-летняя водитель автомобиля «Лада Приора» наехала на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП 63-летняя женщина и 64-летний мужчина с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.