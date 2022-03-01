В Воронеже продолжается реконструкция Остужевской развязки

Уже установлены две конструкции, всего их будет около 13-ти. Фото предоставлено КП.
Как сообщил «КП» читатель, «в рамках реконструкции Остужевской развязки начали устанавливать пролет над железнодорожной линией».
Пролет не целиковый, состоит из отдельных бетонных конструкций. Работа ведется в технологические окна, чтобы поезда не проходили в момент перемещения тяжестей. Уже установлены две конструкции, всего их будет около 13-ти.
Работа ведется в технологические окна, чтобы поезда не проходили в момент перемещения тяжестей. Фото предоставлено КП.