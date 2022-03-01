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Общество1 марта 2022 9:54

В Воронеже продолжается реконструкция Остужевской развязки

Начали устанавливать пролет над железнодорожной линией
Алексей СЕРГУНИН
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Уже установлены две конструкции, всего их будет около 13-ти. Фото предоставлено КП.

Уже установлены две конструкции, всего их будет около 13-ти. Фото предоставлено КП.

Как сообщил «КП» читатель, «в рамках реконструкции Остужевской развязки начали устанавливать пролет над железнодорожной линией».

Пролет не целиковый, состоит из отдельных бетонных конструкций. Работа ведется в технологические окна, чтобы поезда не проходили в момент перемещения тяжестей. Уже установлены две конструкции, всего их будет около 13-ти.

Работа ведется в технологические окна, чтобы поезда не проходили в момент перемещения тяжестей. Фото предоставлено КП.

Работа ведется в технологические окна, чтобы поезда не проходили в момент перемещения тяжестей. Фото предоставлено КП.