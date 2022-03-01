Зарезавший обидчика подруги воронежец отправится на 7 лет в колонию

Фото: с сайта СУ СКР по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже осудили 45-летнего местного жителя, который смертельно ранил ножом обидчика подруги. Мужчину признали виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) и краже (п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Он отправится в колонию строго режима на семь лет. Об этом рассказали в Следственном управлении СКР по Воронежской области 1 марта.

Трагедия произошла в прошлом году 7 марта. В квартире на улице Ватутина в областном центре 38-летний местный житель выпивал спиртное в гостях у 37-летней знакомой. Слово за слово они поссорились. Тогда женщина потребовала приятеля покинуть квартиру, но тот отказался уходить. После этого хозяйка позвала своего приятеля-рецидивиста, который и выгнал засидевшегося гостя. Однако ему это не понравилось, и он снова вернулся, начал требовать, чтобы оппонент вышел на улицу для разговора. Тот так и сделал, только для убедительности прихватил нож и ударил им соперника в грудь. После этого обвиняемый осмотрел карманы его куртки и забрал мобильный телефон за 15 тысяч рублей.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина умер от открытого ранения с повреждением сердца. На следствии обвиняемый, ранее судимый за преступления против собственности и половой неприкосновенности, вину признал и был заключен под стражу. Теперь же, после оглашения приговора, он отправится в колонию