В Воронежской области ищут виновника смертельного ДТП

53-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, вчера, 28 февраля, на 179 километре автодороги Р-194 «Воронеж-Луганск» в Подгоренском районе водитель неустановленного автомобиля наехал на пешехода, двигавшегося по краю проезжей части в попутном направлении, после чего скрылся с места происшествия.

В результате пешеход, 53-летний местный житель, от полученных травм скончался на месте происшествия. Полицейские проводят проверку, ищут виновника ДТП, а также все обстоятельства и причины произошедшего.