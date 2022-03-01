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Происшествия1 марта 2022 9:49

В Воронежской области ищут виновника смертельного ДТП

Трагедия произошла накануне на 179 километре автодороги Р-194 «Воронеж-Луганск» в Подгоренском районе
Алексей СЕРГУНИН
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53-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

53-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, вчера, 28 февраля, на 179 километре автодороги Р-194 «Воронеж-Луганск» в Подгоренском районе водитель неустановленного автомобиля наехал на пешехода, двигавшегося по краю проезжей части в попутном направлении, после чего скрылся с места происшествия.

В результате пешеход, 53-летний местный житель, от полученных травм скончался на месте происшествия. Полицейские проводят проверку, ищут виновника ДТП, а также все обстоятельства и причины произошедшего.