За использование фальшивой купюры воронежцу грозит восемь лет тюрьмы

Фальшивую купюру злоумышленник получил от неизвестного на рынке в Воронеже в середине декабря прошлого года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный отдел ОМВД России по Нововоронежу направил в суд уголовное дело о сбыте поддельной денежной купюры местным жителем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что 1 января этого года обвиняемый встретил на улице Нововоронежа своего знакомого. Он дал ему купюру номиналом 5000 рублей, чтобы тот приобрел себе бутылку спиртного, а сдачу вернул ему. Ничего не подозревающий мужчина расплатился в сетевом магазине, а на выходе передал деньги обвиняемому. Сообщение об обнаружении поддельной купюры в ОМВД России по Нововоронежу поступило из банковского учреждения.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий был задержан 36-летний местный житель, после чего признался в содеянном. Фальшивую купюру ему сбыл неизвестный на рынке в Воронеже в середине декабря прошлого года. У знакомых продавцов торговых точек он выяснил, что имеющаяся у него банкнота имеет признаки подделки.

Теперь в соответствии с частью 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.