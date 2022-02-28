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Общество28 февраля 2022 10:59

В приграничных районах Воронежской области дети вернулись за парты почти во всех школах

Только в селе Кривоносово продолжается дистанционное обучение из-за большого числа заболеваний ОРВИ
Юрий КОЗЛОВ
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28 февраля дети во всех школах приграничных районов Воронежской области, кроме одной, вернулись за парты.

28 февраля дети во всех школах приграничных районов Воронежской области, кроме одной, вернулись за парты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В приграничных селах Россошанского района дети вернулись в школы. Напомним, их распускали по домам в четверг, 24 февраля, из-за начала военной операции на Украине.

- Очное обучение началось в понедельник, 28 февраля, во всех временно отправленных на дистанционное обучение школах, кроме одной, - рассказал первый заместитель главы администрации Россошанского района Александр Хиценко. – Но в образовательном учреждении села Кривоносово, находящемся в нескольких километрах от границы с Луганской областью, причиной того, что дети остаются домах, не является ситуации на Украине. Дело в том, что в этой школе много ребят болеет ОРВИ – больше 20 процентов от общего числа. А в этом случае детей автоматически переводят на «дистант».

Напомним, 24 февраля отправили учиться по домам школьников не только в 37 школах Россошанского, но и в 7 - в Кантемировском районе. Но в Кантемировском дети вернулись за парты уже 25 февраля.