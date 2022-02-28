В Воронеже автоледи на "Дэу" протаранила ВАЗ

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Воронеже полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло в воскресенье в 21.50 у дома №1 по улице Матросова.

По предварительным данным ГУ МВД по области, 28-летняя водитель на «Дэу Нексия», двигаясь по ул. Матросова, решила повернуть налево на запрещающий сигнал светофора. При этом иномарка столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-21053 под управлением 43-летнего водителя. Он двигался по улице Матросова.

В результате ДТП водитель и 60-летняя пассажир «Дэу» получили ранения и попали в больницу.