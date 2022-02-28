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Общество28 февраля 2022 8:07

Сайт правительства Воронежской области снова рухнул под атакой хакеров

Портал сообщает что «идут технические работы»
Ирина КАЗАНИНА
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Второй день хакеры атакуют сайт правительства Воронежской области. В первый раз портал перестал работать в воскресенье, 27 февраля. Тогда техническая служба предприняла меры к восстановлению работы ресурса. Однако утром понедельника пользователей интернета на портале правительства снова встретила заставка о том, что ведутся техническое работы.

В пресс-службе администрации тем временем заверили, что вся информация портала находится под надежной защитой.

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