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Общество28 февраля 2022 7:19

В Левобережном районе Воронежа обрушился тротуар рядом с колодцем

ЧП произошло у остановки "ул. Лебедева"
Ирина КАЗАНИНА
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Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Воронежцы заметили на тротуаре в Левобережном районе опасный провал. Судя по размещенному в сети фото, яма образовалась около колодца, и имеет внушительные размеры и глубину. Опасность подстерегает горожан недалеко от остановки «ул. Лебедева». Автор сообщения призывает пешеходов быть внимательными и смотреть под ноги. Особенно тем, кто часто смотрит на ходу в монитор телефона.

Фото пресс-службы мэии Воронежа

Фото пресс-службы мэии Воронежа

«Комсомолка» передала информацию об опасном месте в мэрию Воронежа. В пресс-службе горадминистрации пояснили, что сети, на которых произошло ЧП, не относятся к муниципальным. Чиновники сообщили об обрушении балансодержателю. А пока он принимает меры, опасный участок огородили.