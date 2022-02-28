В Левобережном районе Воронежа обрушился тротуар рядом с колодцем

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Воронежцы заметили на тротуаре в Левобережном районе опасный провал. Судя по размещенному в сети фото, яма образовалась около колодца, и имеет внушительные размеры и глубину. Опасность подстерегает горожан недалеко от остановки «ул. Лебедева». Автор сообщения призывает пешеходов быть внимательными и смотреть под ноги. Особенно тем, кто часто смотрит на ходу в монитор телефона.

Фото пресс-службы мэии Воронежа

«Комсомолка» передала информацию об опасном месте в мэрию Воронежа. В пресс-службе горадминистрации пояснили, что сети, на которых произошло ЧП, не относятся к муниципальным. Чиновники сообщили об обрушении балансодержателю. А пока он принимает меры, опасный участок огородили.