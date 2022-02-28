Первая неделя весны в Воронеже будет хмурой и дождливо-снежной

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

На этой неделе в Воронеже будет погода, вполне характерная для начала марта,– с температурой около нуля и осадками в виде мокрого снега.

В последний день зимы в городе и области ожидается небольшой мокрый снег. Дневная температура +2 градусов, ночью – около двух градусов мороза.

Во вторник, 1 марта, днем будет +1 со слабым периодическим мокрым снегом. Ночью до минус одного градуса.

В среду снова обещают мокрый снег и около нуля градусов днем. В ночное время – минус 1.

Четверг, 3 марта, принесет воронежцам усиление мокрого снега, который будет налипать на провода и ветви деревьев, а также сделает дороги скользкими. Особенно – в утренние часы, поскольку ночью подморозит до -1.

Пятница, 4 марта, может стать единственным днем недели, когда осадки возьмут паузу. Однако солнца из-за туч мы так и не увидим. Днем 0 градусов, ночью – минус два.

В выходные начнется похолодание. Пройдет снег при дневной температуре -2…-5 и ночной – до -7.