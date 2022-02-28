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Общество28 февраля 2022 5:34

Управляющая компания Воронежа дважды проигнорировала предписание жилинспекции

Теперь ее могут лишить права на обслуживание дома на улице Колесниченко
Ирина КАЗАНИНА
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Государственная жилищная инспекция Воронежской области сообщила о грубых нарушениях со стороны АО «УК Советского района». В течение года компания не выполнила выданные ведомством предписания, касающиеся обслуживания дома №44а по улице Колесниченко. В частности, ГЖИ требовала отремонтировать стены и потолок лестничных клеток, а также освещение мест общего пользования. В связи с этим суд назначил управляющей компании два административных штрафа по 50 тысяч рублей каждый.

- Вышеуказанные обстоятельства подтверждают основания для исключения сведений о многоквартирном доме № 44А по ул. Летчика Колесниченко Воронежа из реестра лицензий Воронежской области,- сообщили в жилинспекции.