Житель Воронежской области по пьяни угнал машину соседа, а потом раскаялся и оставил ее у ГИБДД

Сотрудники ГИБДД в Новоусманском районе быстро раскрыли угон иномарки. Внимание правоохранителей привлек припаркованный неподалеку от здания местного отделения ГИБДД автомобиль «Ауди-80». Машина стояла у киоска быстрого питания. В дежурной части подтвердили, что авто числится в угоне.

53-летний владелец автомобиля рассказал, что отошел, оставив ключ в замке зажигания машины, а когда вернулся, иномарки не было на месте.

Полицейские опросили работника киоска, возле которого стоял брошенный автомобиль. Продавщица описала приметы мужчины, который покупал ночью кофе, а потом уехал на другой машине. Оказалось, 34-летний «угонщик» живет неподалеку от дома владельца иномарки. Он признался, что был в состоянии опьянения, уехал на чужой машине, а когда немного протрезвел, осознал, что не сможет вернуть соседу авто самостоятельно. Угнанное транспортное средство для надежности он припарковал вблизи здания ГИБДД, после чего позвонил супруге, она приехала и забрала его.

За угон мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.