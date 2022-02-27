В Воронеже в 2022-м стоимость масленичных блинов выросла на 10%

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 28 февраля начинается Масленичная неделя. Испечь блины воронежцам в этом году обойдется дороже, чем в предыдущем. Себестоимость самого ходового блюда в Масленницу подсчитал Воронежстат. Специалисты сравнили цены на основные продукты, требующиеся для традиционного рецепта, в 2021-м и нынешнем году.

Согласно данным статистиков, стоимость порции блинов сегодня обойдется в 148.08 рубля, а годом ранее требовалась сумма 134.38 рубля. То есть за год стоимость блинов выросла на 10,2 процента. Наибольшее влияние на индекс роста цен для выпечки блинов оказали сахар, сливочное масло и молоко, именно они серьезнее всего подорожали.

Для расчета взяли классический рецепт: на литр молока - 4 куриных яйца, 400 г муки, 60 г сахара, по 50 г сливочного и подсолнечного масла, 3 г соли. В итоге получится около 30 блинов.