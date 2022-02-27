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Общество27 февраля 2022 8:12

Сайт правительства Воронежской области атаковали хакеры

Технический специалисты борются с проблемой
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

27 февраля сайт правительства Воронежской области подвергся хакерской атаке, сообщила пресс-служба региональной администрации.

- Профильное ведомство ведет работу по восстановлению полноценной работы ресурса. Вместе с тем, по данным департамента цифрового развития, информация портала находится под надежной защитой, - отметили в облправительстве.

Напомним, Воронежская область приняла около 3,3 тысяч беженцев с Донбасса.

Сейчас многие информационные ресурсы нашей страны подвергаются ddos-атакам хакеров. На днях атаковали порталы президента и правительства РФ, ведущих СМИ страны, а вчера - сайт kp.ru.