Сайт правительства Воронежской области атаковали хакеры

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
27 февраля сайт правительства Воронежской области подвергся хакерской атаке, сообщила пресс-служба региональной администрации.
- Профильное ведомство ведет работу по восстановлению полноценной работы ресурса. Вместе с тем, по данным департамента цифрового развития, информация портала находится под надежной защитой, - отметили в облправительстве.
Напомним, Воронежская область приняла около 3,3 тысяч беженцев с Донбасса.
Сейчас многие информационные ресурсы нашей страны подвергаются ddos-атакам хакеров. На днях атаковали порталы президента и правительства РФ, ведущих СМИ страны, а вчера - сайт kp.ru.