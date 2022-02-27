В массовом ДТП на окраине Воронежа пострадал пассажир автобуса

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Днем 26 февраля массовая авария произошла на окраине Северного района. Около 16.15 на улице Екатерины Зеленко 44-летный водитель автомобиля «Рено Премиум», следовавщий от улицы Антонова-Овсеенко, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом ПАЗ «Vector Next», двигавшимся в попутном направлении. В свою очередь ПАЗик врезался в «Митцубиси Аутлендер».

В аварии пострадал пассажир автобуса, его доставили в больницу.

За минувшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 76 ДТП, в них пострадали два человека.