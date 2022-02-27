Воронежцев приглашают на проводы зимы

фото усадьбы Веневитинова

27 февраля в музее-усадьбе Веневитинова пройдут «Масленичные гуляния». На празднике гости в игровой форме познакомятся с колоритными и самобытными традициями русской Масленицы. В завершение гостей ждет чаепитие вокруг настоящего тульского самовара. 6+

А еще воронежцев приглашают на «Проводы зимушки-зимы». Это традиционная театрализованная детская программа. Она начнется с увлекательной экскурсии по залам усадьбы, затем будут веселые конкурсы и встреча с любимыми персонажами русских сказок: Морозом Ивановичем, Бабой-Ягой, красавицей Весной, нянюшкой Степанидой и воеводой из Москвы. Праздник завершится чаепитием со старинным самоваром. 6+