В Воронеже полыхнул подвал в многоэтажке в Северном микрорайоне

Фото - ГУ МЧС

Пожар случился днем в многоэтажке на улице Беговой, 8/3 в Северном микрорайоне. Заполыхало что-то в подвале. Об этом сообщили в субботу, 26 февраля очевидцы в соцсетях.

Как пояснили в региональном ГУ МЧС, пожар начался в 15.04‎. Как оказалось, огнем были охвачены вещи и мебель, хранившиеся в подвале. Ликвидировать возгорание удалось в 15:39. На месте работали 15 спасателей и пять единиц техники.

По счастью, эвакуировать людей не пришлось. Также никто не пострадал.

В МЧС напомнили: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.