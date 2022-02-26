Главный воронежский следователь встретился с беженцами из ДНР и ЛНР

Трагедия на Украине не оставляет равнодушными никого. Воронежская область приняла 3,5 тысячи беженцев из Донбасса. С ними встретился руководитель следственного управления СКР по Воронежской области Кирилл Эдуардович Левит. Об этом сообщили в центральном управлении.

Кирилл Эдуардович навестил граждан и детей из ДНР, в том числе и тех ребятишек, которые остались без родительского попечения.

Готовность помочь им выразили также сотрудники воронежского СУ СК. Они пообещали максимальное содействие и помощь в любых вопросах. Также за счет добровольных пожертвований они приобрели и подарили ребятам игрушки, предметы для творчества и развивающие игры.

– Самое главное – это забота, в которой так нуждаются дети, – сказали в СКР.