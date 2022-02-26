Воронежский Сити-парк «Град» открылся после эвакуации

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После анонимного сообщения о минировании вчера, 25 февраля, воронежский Сити-парк «Град» заработал только после 13.00. Об этом рассказали в пресс-службе торгового центра 26 февраля.

Его открытие дважды переносилось. Сначала на 11.30, затем время сместили еще на полтора часа.

О том, что один из крупнейших ТЦ не работает, сообщили горожане утром. Также не принимала автомобилистов парковка из-за чего вдоль магистрали выстроилась огромная вереница машин.

Причиной послужила затянувшаяся проверка Сити-парка после звонка о минировании. Сразу же были приняты все необходимые меры – посетители эвакуированы, ТЦ оцеплен, на месте работали спецслужбы.