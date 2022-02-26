Детские кружки и секции в Воронежской области очно заработают с 28 февраля

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронеже и районах области с понедельника, 28 февраля, в обычном режиме заработают организации дополнительного образования. То есть дети снова смогут посещать очно кружски. Об этом напомнили в пресс-службе регионального департамента образования, науки и молодежной политики.

На «удаленке» кружки пробыли почти месяц. И теперь срок действия п. 1 решения областного оперштаба по борьбе с коронавирусом от 15 февраля заканчивается.

Также на этой неделе губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о том, что разрешается выезд из региона организованных групп детей, включая детские спортивные команды.