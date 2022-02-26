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Происшествия26 февраля 2022 11:28

В Воронеже у мужчины среди бела дня украли гараж

Покупатели увезли его на эвакуаторе даже не спросив у "продавца" документы
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Необычная кража произошла в Воронеже. Мужчина продал чужой гараж, расположенный в Левобережном районе, а покупатели погрузили металлическую конструкцию на эвакуатор и увезли его. Злоумышленника удалось вычислить полицейским. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД 26 февраля.

К стражам порядка обратился 57-летний воронежец. Он и рассказал, что у него буквально испарился гараж с улицы Ленинградской. Как оказалось, некий мужчина в начале февраля разместил объявление о продаже чужого гаража на сайте бесплатных объявлений. И даже приписал, что забрать его можно самовывозом.

Приехавшие покупатели даже не проверили у «продавца» документы, просто отдали деньги и вывезли конструкцию. Общий ущерб составил 100 тысяч рублей.

Через некоторое время злоумышленника задержали. Им оказался 21-летний житель Советского района, которого раньше судили за имущественные преступления. В отделении парень признался в содеянном и пояснил, что пошел на преступление из-за нехватки денег. В его отношении возбудили уголовное дело о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ).