В Воронеже у мужчины среди бела дня украли гараж

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Необычная кража произошла в Воронеже. Мужчина продал чужой гараж, расположенный в Левобережном районе, а покупатели погрузили металлическую конструкцию на эвакуатор и увезли его. Злоумышленника удалось вычислить полицейским. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД 26 февраля.

К стражам порядка обратился 57-летний воронежец. Он и рассказал, что у него буквально испарился гараж с улицы Ленинградской. Как оказалось, некий мужчина в начале февраля разместил объявление о продаже чужого гаража на сайте бесплатных объявлений. И даже приписал, что забрать его можно самовывозом.

Приехавшие покупатели даже не проверили у «продавца» документы, просто отдали деньги и вывезли конструкцию. Общий ущерб составил 100 тысяч рублей.

Через некоторое время злоумышленника задержали. Им оказался 21-летний житель Советского района, которого раньше судили за имущественные преступления. В отделении парень признался в содеянном и пояснил, что пошел на преступление из-за нехватки денег. В его отношении возбудили уголовное дело о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ).