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Происшествия26 февраля 2022 8:08

На воронежской трассе М-4 «ДОН» в столкновении двух фур пострадал пассажир

Он доставлен в больницу
Евгения ФРОЛОВА
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Фото предоставлено региональным главком

Фото предоставлено региональным главком

Авария произошла утром в пятницу на 510 км автодороги М-4 «ДОН» в Железнодорожном районе, недалеко от выезда из Воронежа. Одна фура въехала в другую. Подробности рассказали 26 февраля в ГУ МВД по региону.

На участке вынуждено остановил грузовик Mercedes-Benz Actros 63-летний водитель, житель Тверской области. Его не заметил 65-летний житель Краснодарского края, управлявший большегрузом Scania с полуприцепом. Он ехал в сторону Москвы и протаранил припаркованный автомобиль.

В результате ДТП пассажир автомобиля Scania, 38-летний житель Новосибирской области, оказался в больнице с травмами. Полицейские продолжают проводить проверку.