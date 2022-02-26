Воронежцы могут уехать из Крыма автобусами и поездами

Власти Крыма рассказали, как воронежские туристы могут уехать с полуострова в связи с закрытием аэропорта в столице Черноземья. Это можно сделать автобусами и поездами. Стоит только купить единый билет.

С 26 февраля из Симферополя автобусом можно будет добраться до Анапы, а затем пересесть на поезд. Подробности можно узнать на сайте Минтранса РФ.

Также компания «Гранд Сервис Экспресс» назначила дополнительный поезд «Таврия» № 196 из Симферополя в Москву с отправлением в 20-00. Ближайшие рейсы намечены на 26 февраля и 1 марта.

Напомним, с 24 февраля до 2 марта Россия закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Белоруссией. Временно приостановлена работа и международного воронежского аэропорта.

Также не работают воздушные гавани в Ростове (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе.