Эвакуированный накануне вечером Сити-парк до сих пор не открылся

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Воронежцы 26 февраля сообщили, что крупный торговый центр сити-парк «Град», что находится на выезде из областного центра рано утром не открылся. Также перед входом не работает пока парковка. Из-за этого, по словам очевидцев, автомобилисты вынуждены ставить авто на обочине магистрали. Из-за этого образовалась вереница из автомобилей.

Фото происходящего воронежцы поделились в паблике «Мой и твой Воронеж» в соцсетях.

Пресс-служба «Града» прокомментировала ситуацию в своей официальной группе. Поясняется, что сити-парк пока закрыт по техническим причинам. Но сегодня он откроется для посетителей:

– По техническим причинам Сити-парк «Град» сегодня вынужден открыться позже, чем обычно. По предварительной информации, ждем вас за покупками с 11:30. Мы обязательно сообщим о времени открытия дополнительно.

Накануне вечером торговый центр эвакуировали. Позже выяснилось, что кто-то анонимно сообщил о минировании здания торгово-развлекательного центра. Однако тревога оказалась ложной. Но, как добавляют в пресс-службе, сейчас продолжаются мероприятия после вчерашнего звонка.