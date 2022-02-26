Воронежцев попросили не участвовать в несогласованных акциях

В соцсетях Воронежа стали появляться сообщения, в которых рассказывают о проведении несогласованных акций. В связи с этим сотрудники полиции просят жителей столицы Черноземья воздержаться от участия в них. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ведомстве напомнили, что в области продолжают действовать ограничительные меры в связи с пятой волной коронавируса. Они касаются и проведения публичных мероприятий. Несогласованные акции у нас под запретом.

- Не поддавайтесь на призывы к противозаконным действиям, предостерегите от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних родственников и знакомых, - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители заверили, что силовые ведомства предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионе и не допустят дестабилизации обстановки.

- Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности, - говорится в обращении ведомства.

Можно предположить, что призывы к акциям в соцсетях связаны с проведением спецоперации демилитаризации и денационализации на Украине. Ранее президент России Владимир Путин признал ДНР и ЛНР независимыми. В Воронежской области введен режим ЧС в связи с прибытием беженцев из Донбасса. При этом губернатор региона отметил, что на наших границах ситуация спокойная.