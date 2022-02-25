Под Воронежем эвакуировали крупный торгово-развлекательный центр

Фото из сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Вечером в пятницу, 25 февраля, посетителям Сити-парка «Град» по громкой связи объявили об эвакуации. Людей быстро начали провожать к выходам, не позволив даже забрать из гардероба куртки, посетовала одна из посетительниц в соцсети.

К зданию съехались спецслужбы и оцепили его. Позже выяснилось, что кто-то анонимно сообщил о минировании здания торгово-развлекательного центра. В нынешней неспокойной обстановке эвакуацию провели особенно тщательно и оперативно. Однако тревога оказалась ложной.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".