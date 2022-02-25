В Воронеже исследовали качество воздуха

Фото департамента природных ресурсов и экологии

Экологи провели исследования качества атмосферного воздуха в точках с наиболее интенсивным автомобильным движением в Воронеже. Выбрали точки у дорог на улицах Матросова, Ленина и в районе парка «Динамо».

- Было отобрано и проанализировано 9 проб на содержание загрязняющих веществ - оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы и оксида азота, - сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии области.

Эксперты отметили, что максимально разовые концентрации достигали: угарного газа – 0,27 мг/м3; диоксида азота – 0,006 мг/м3; оксида азота – 0,013мг/м3; диоксида серы – 0 мг/м3.

На основании этих данных экологи сделали вывод, что по этим показателям воздух в Воронеже соответствует нормативам.