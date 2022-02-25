Пьяный водитель в Воронежской области дважды пытался подкупить полицейских

Фото Виктора Левшакова Фото: из архива «КП»

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Терновского района Воронежской области, которого обвиняют в покушении на дачу взятки.

Как сообщили в пресс-службе СУСКа Воронежской области, 15 октября 2021 года в селе Народное Терновского района сотрудники ДПС остановили автомобиль. Его 56-летний водитель был пьян. Мужчину отстранили от управления транспортным средством.

Чтобы избежать ответственности за пьяную езду, мужчина предложил полицейскому пять тысяч рублей в качестве вознаграждения за несоставление административного протокола. Сотрудник полиции отказался от получения взятки, уведомив руководство о преступлении.

Но нарушитель на этом не оставил попытки. Через несколько дней он явился в отделение ГИБДД по Терновскому району и предложил взятку уже начальнику за ненаправление административного материала для рассмотрения в суд. Мужчина положил 30 тысяч рублей на рабочий стол полицейского. Последний от взятки отказался и сообщил о преступлении начальству.

На предварительном следствии мужчина полностью признал свою вину.