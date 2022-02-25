В Воронеже пройдет "День открытых дверей" для предпринимателей

10 марта управление Роспотребнадзора по Воронежской области с 12-00 до 16-00 поводит акцию «День открытых дверей для предпринимателей». В рамках мероприятия специалисты ведомства проинформируют бизнесменов по вопросам соблюдения обязательных требований законов о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и защите прав потребителей. Эксперты расскажут о соблюдении обязательных требований и ответят на вопросы предпринимателей и юридических лиц в пределах их компетенции.

«День открытых дверей» пройдет в дистанционном формате:

- с 12-00 до 14-00 в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). Ссылка для подключения к конференции Zoom, идентификатор конференции и код доступа будут опубликованы дополнительно.

- с 14-00 до 16-00 по телефонам:

по вопросам санитарного надзора - 8(473)263 13 04;

по вопросам защиты прав потребителей - 8(473) 264 15 07;

по вопросам эпидемиологического надзора - 8(473)264 15 34.

Желающие могут задать свои вопросы предварительно для обсуждения на электронную почту: kobzeva@rpn.vrn.ru