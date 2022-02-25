В Воронеже рецидивист избил пенсионера его же тростью и отобрал у него 18 тысяч рублей

Рецидивисту грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В январе за помощью к полицейским Советского района обратился 71-летний местный житель. Пожилой человек заявил, что стал жертвой разбойного нападения.

Вечером пенсионер возвращался с работы в квартиру многоэтажки на Проспекте Патриотов. У него с собой была трость для ходьбы. В подъезде его подкараулил пьяный незнакомец потребовал у пенсионера деньги. Получив отказ, он вырвал у пожилого человека трость и несколько раз ударил его. Пенсионер упал, налетчик забрал 18 000 рублей и скрылся.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, личность преступника была установлена. Им оказался неоднократно судимый за кражи 41-летний мужчина без определенного места жительства. Участковые задержали его в Советском районе.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Грабителя отправили в следственный изолятор. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.