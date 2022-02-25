Знакомый из сети оформил на воронежскую девушку кредит

18-летняя жительница Воронежа познакомилась в соцсети с молодым человеком. Через некоторое время парень взял у нее реквизиты карты, чтобы зачислить выигранные на ставках в букмекерской конторе деньги. Вскоре на счет, действительно, пришли 49 тысяч рублей. Девушка сняла их и передала знакомому.

Позже выяснилось, что на имя потерпевшей оформлен потребительский кредит. В тот же момент молодой человек перестал общаться с девушкой.

По заявлению потерпевшей полицейские провели расследование и установили личность и местонахождение предполагаемого мошенника. Им оказался 22-летний житель Лискинского района. Подозреваемого задержали на съемной квартире и доставили в отдел полиции.

-Задержанный дал признательные показания и пояснил, что действительно участвует в букмекерских ставках. Имея доступ к паспортным данным заявительницы, он оформил от ее имени онлайн-заявку на получение потребительского кредита, после чего попросил отдать ему зачисленные деньги, - сообщили в пресс-службе полиции. - При знакомстве и общении с потерпевшей злоумышленник представлялся вымышленным именем.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. С фигуранта взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.