Воронежец жалуется, что в его грязный двор не могут проехать ни таксисты, ни скорая

Дорога во дворе изобилует лужами. Фото: "Типичный Воронеж".

В паблике «Типичный Воронеж» разместил пост. Его автор, не пожелавший представиться, жалуется на состояние двора дома № 22/1 по Ленинскому проспекту:

- Живу здесь, тут не то чтобы на авто не проехать. Тут и пешком с трудом можно пройти, а если еще с коляской, в которой ребенок, так это вообще квест. Таксисты вообще отказываются заезжать в этот чудный двор. риходится идти до подъезда по грязевой жиже. Скорая проехать не может. Управляющей компании совершенно все равно. Нам хотя бы пусть щебень насыпят.

В управляющей компании «Ава-Кров», обслуживающей дом, заявили, что не уверены в том, что двор находится в их компетенции. Предположили, что это может быть межквартальный проезд, находящийся в ведении районного комбината благоустройства. Заместитель директора УК обещал уточнить ситуацию, но в назначенное им время на звонок уже не ответил.